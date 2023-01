Infortuni Calabria e Tomori: le ultime sulle loro condizioni

Per il Milan è iniziato malissimo il 2023. La vittoria con la Salernitana è stata solo un fuoco di paglia dato che i rossoneri sono usciti dalla Coppa Italia per la sconfitta col Torino, hanno perso la finale di Supercoppa con l’Inter, hanno pareggiato con il Lecce e perso malamente contro la Lazio di Sarri. C’è da ritrovare sicuramente serenità e compattezza perché la lotta Champions è più che mai aperta con Roma e Lazio che stanno volando. Nella buia serata dell’Olimpico, poi, sono arrivate anche le notizie degli infortuni di Calabria e Tomori.

Milan Tomori Calabria

Le ultime sugli infortuni di Calabria e Tomori

I due rossoneri sono usciti per due problemi diversi. Calabria si è fatto male nel finale di partita con un calcione rifilatogli da Basic. Il terzino rossonero ha infatti anticipato il centrocampista biancoceleste che stava calciando. Calabria ha poi riportato una contusione al polpaccio destro ed è uscito con molta fatica dal campo; dovrebbe comunque farcela contro il Sassuolo.

Tomori, invece, molto probabilmente non ci sarà contro i nero-verdi. Il difensore inglese è, infatti, uscito nel corso del primo tempo per un problema alla coscia anteriore sinistra. Tra domani e giovedì, poi, verranno effettuati altri esami per capire le reali condizioni.