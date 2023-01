Ricordate Hachim Mastour? È il rinforzo “Scudetto”, ecco dove giocherà

Hachim Mastour è stato, senza dubbio, tra le giovani promesse che, all’interno del panorama calcistico italiano, e non solo, era riuscito più di tutti ad attirare l’attenzione.

Il talento classe 1998, arrivato al Milan dalla Reggiana dopo un acceso derby di mercato con l’Inter nel 2012, sin da subito aveva dimostrato doti fuori dal comune per un ragazzo della sua età.

Doti che, però, non è mai riuscito a mettere in mostra con la maglia rossonera, nonostante in quegli anni il Diavolo non ricoprisse posizioni di vertice come ai giorni nostri.

Per questo motivo, dopo una serie di prestiti sia in Italia che all’estero, l’enfant prodige la scorsa estate ha deciso di trasferirsi in Marocco, precisamente al Nahdat Zemamra, squadra che milita nella serie cadetta.

Ex Milan, Mastour ad un passo dal WAC Casablanca

Nonostante il lungo periodo di inattività, l’ex Milan è riuscito a raggiungere importanti obiettivi con la sua nuova squadra, come ad esempio la fascia di capitano ed il primato il classifica.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, per questo, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il classe ’98 sarebbe finito nel mirino del WAC Casablanca, club della massima serie marocchina, che attualmente è in piena lotta per la conquista del titolo nazionale.