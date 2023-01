Accostato al Milan, l’obiettivo rossonero esce allo scoperto: l’annuncio

Sono ore turbolente per il Milan: la squadra di Stefano Pioli ha bisogno di una scossa, con quest’ultima che potrebbe arrivare dal mercato: Maldini e Massara stanno vagliando diversi profili per il ruolo di esterno destro.

Nella lista dei due dirigenti c’è Nicolò Zaniolo, con l’attaccante della Roma che verrà ceduto dalla società giallorossa solamente con obbligo di riscatto e per questo motivo si stanno facendo un paio di ragionamenti all’interno della dirigenza rossonera. Ma il nome dell’esterno romanista non è l’unico presente sulla lista degli obiettivi.

Asensio al Milan? Senti l’attaccante spagnolo

Calciomercato Milan Asensio

Maldini e Massara stanno monitorando la situazione tra Marco Asensio e il Real Madrid, con l’attaccante spagnolo che porterebbe in Serie A un’elevata dose di talento e tecnica.

Il giocatore però ha allontanato le voci di un suo presunto trasferimento ai microfoni di Bernabeu Digital, facendo intendere che anche i Blancos devono muoversi nella stessa direzione: “Voglio rinnovare e restare a lungo a Madrid, ma non dipende solo da me. Ne stiamo parlando e vedremo come andranno le cose“

Proprio sul temporeggiare del Real a proposito del rinnovo del contratto, Asensio ha detto: “Per il resto non devi chiedere a me, ma a qualcun altro“. Staremo a vedere se sarà proprio l’attaccante spagnolo il prossimo rinforzo per Stefano Pioli.

Alfonso Martino