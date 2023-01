Ultim’ora Milan, novità sul trasferimento di Bakayoko

Uno degli obiettivi del Milan in questa sessione invernale di calciomercato è quello di liberarsi di un esubero come Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese è tornato in rossonero dal Chelsea nell’estate del 2021 con la formula del prestito biennale. Una parentesi nefasta quella del numero 14 che sta ha trovato poco spazio nello scacchiere tattico di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan Tiemoue’ Bakayoko

Salta il trasferimento di Bakayoko al Lione

Nelle ultime ore sembrava si fosse aperta una possibile chance per il trasferimento di Bakayoko al Lione. Il club transalpino, secondo quanto riportato da Sportitalia, non avrebbe però trovato l’accordo per il trasferimento in Francia.

Tra pochi istanti chiuderà il mercato in entrata per i club italiani, diversa invece la questione per le uscite. Infatti in diversi paesi la finestra di scambi resterà aperta anche nei prossimi giorni. Per il Milan restano quindi accese le speranze di potersi liberare in anticipo del giocatore e del suo ingaggio, altrimenti sarà addio direttamente al termine della stagione.