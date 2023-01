Calciomercato Milan, bomba del The Sun: occhi su Cancelo

Dopo l’amara sconfitta dell’Olimpico, per 4-0 contro la Lazio, i rosssoneri sono in procinto di preparare i prossimi impegni di campionato.

Oltre alle questioni legate al terreno di gioco, ci sono da considerare i possibili scenari di mercato. La dirigenza rossonera è a lavoro per completare la rosa a disposizione di mister Stefano Pioli, per tentare la rincorsa al Napoli capolista.

Calciomercato Milan, Cancelo può lasciare la Premier: Maldini e Massara tentano l’assalto

Oltre all’affare Zaniolo, il quotidiano inglese The Sun ha parlato di un possibile interesse dei rossoneri per Joao Cancelo.

Il terzino ex Juventus e Inter non è più nelle grazie di Pep Guardiola come un tempo, per questo motivo il minutaggio a sua disposizione è diminuito notevolmente.

Maldini Massara Cancelo (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nonostante l’affare sia molto complicato, il Milan sta valutando un suo acquisto, che andrebbe a formare, con Theo Hernandez, una coppia di terzini di livello assoluto. Un’altro fattore a suo favore è l’ottima conoscenza del campionato, in seguito alle sue passate esperienze in Serie A.

Giuseppe Esposito