Calciomercato Milan, cessione Bakayoko: possibile scenario degli ultimi minuti

Mentre gli ultimi atti di questo mercato invernale accennavano a scorrere via tranquilli, una news dell’ultim’ora torna a rendere protagonista il Milan, cui ruolo in questa finestra di calciomercato è stato fin troppo marginale. A scapito di quanto sperato dai tifosi però, questo sussulto finale non riguarda il mercato in entrata.

Si tratta infatti di ulteriori novità su una cessione in casa Milan, che continua a lavorare per potare i rami secchi della rosa, proprio come Tiemoue Bakayoko. Compresa l’ufficialità del suo mancato passaggio alla Cremonese, è corsa contro il tempo dopo l’apertura di uno scenario degli ultimi minuti.

Caso Bakayoko, Lione come ultima spiaggia

Come annunciato dalla redazione di Calciomercato.com, è in corso un’insperata trattativa a tre fra Milan, Chelsea e Lione per l’approdo di Bakayoko in terra francese. Il giocatore, attualmente di proprietà dei blues, attende quindi l’evolversi di questo ultimo scenario, ormai fondamentale ai fini dei suoi prossimi mesi.

Bakayoko e Pioli (Getty Images)

Lione rappresenta infatti l’ultima spiaggia per Bakayoko che, in caso di accordo con l’OL, vedrebbe rescisso il proprio contratto con il Milan in attesa della definitiva intesa fra Chelsea e club francese.

Mario Reccia