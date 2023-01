Calciomercato Milan: Devis Vasquez è rossonero, scelto il numero di maglia

Come riferito questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, dopo la firma sul contratto di ieri pomeriggio Devis Vasquez, neo acquisto del Milan, è tornato in Colombia per gli ultimi dettagli burocratici.

Pioli conta di averlo tra una decina di giorni a Milanello, allenarlo e imparare a conoscerlo, così da poter contare su di lui per aiutare il suo Milan nella seconda metà di stagione.

Devis Vasquez ha scelto: indosserà la numero 77

Il neo portiere rossonero classe 1998 ha scelto, avrà la maglia numero 77. Un numero sicuramente inusuale per un portiere, ma che certamente non passa inosservato. Arriva per una cifra intorno ai 400 mila euro, senza troppe pressioni e con la possibilità di sbagliare, che per un giovane è sempre un ottima cosa.

Vedremo come si adatterà al nostro campionato questo giovane colombiano, e soprattutto staremo a vedere se, per l’ennesima volta, la coppia Maldini-Massara avrà fatto centro andando a scovare questo talento in campionati ai più sconosciuti, visto che arriva dal campionato paraguaiano.

LORENZO PIERANTOZZI