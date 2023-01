Calciomercato Milan, sfida alla big di Serie A per Zaniolo: quanto chiede la Roma

Nicolò Zaniolo continua ad interessare molto al Milan, ma i rossoneri non sono l’unico club sulle sue tracce.

Difatti, già da parecchio tempo, il trequartista giallorosso è un obiettivo di mercato della Juventus. Maldini e Massara, però, non mollano la presa e potrebbero presto imbastire una trattativa per portarlo a Milano.

Calciomercato Milan, richiesta monstre della Roma per Zaniolo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’ostacolo principale per arrivare ad un accordo tra le parti è certamente la valutazione della Roma per il proprio gioiellino. Il DS giallorosso Tiago Pinto ha già stabilito il prezzo necessario per il suo cartellino: addirittura 50 milioni di euro.

La dirigenza del Diavolo ritiene tale cifra fin troppo elevata, considerando anche che il contratto di Zaniolo nella Capitale scadrà nel 2024 e, al momento, non vi sono stati segnali positivi per un suo ipotetico prolungamento.

Pertanto, il Milan spera dunque che, sedendosi al tavolo delle trattative con la dirigenza giallorossa e l’entourage del giocatore, possa ottenere un importante sconto su tale valutazione.

Ruggero Gambino