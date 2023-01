Tutti gli occhi sul giovane talento: Maldini pronto a prenderlo a zero, la notizia dall’Olanda

Ormai cominciata da più di due settimane, la sessione invernale di calciomercato ha visto il Milan procedere con il freno a mano tirato. L’acquisto del portiere Vasquez dal Guaranì, chiamato a migliorare la situazione dei portieri di riserva rossoneri (vista l’assenza per infortunio di Maignan), ha fin qui rappresentato l’unico acquisto di gennaio del Milan, fra il malcontento generale dei tifosi.

AC Milan (Getty Images)

Sembrava dovesse regalare gioie ed emozioni il mercato di riparazione ai Campioni d’Italia in carica, con le voci di un Ziyech sempre più in orbita Milanello, e invece l’aria che si respira nella Milano rossonera è quella di un forte stallo. L’idea è che il duo Maldini-Massara sia più concentrato in ottica rinnovi, anche se giungono voci di un possibile giovane prospetto individuato in terra belga.

Calciomercato Milan, possibile vice Leao individuato in Belgio

Classe 2005, con 18 anni ancora da compiere, Mika Godts ha stregato il panorama calcistico belga, facendo sognare i tifosi del Genk. Ala sinistra di nascita, ma con capacità spiccate anche nel ruolo di trequartista, l’attuale diciassettenne belga ha totalizzato ben 8 gol e 1 assist in 18 presenze complessive fra Campionato Primavera e Youth League.

Mika Godts (Getty Images)

Come riporta il giornale olandese di Telegraaf, numerose sono le squadre sulle tracce del campioncino dal Belgio, partendo dalla Premier League, passando per il Borussia Dortmund ed arrivando all’Ajax favorito nella corsa al giocatore. Forte è l’interesse anche del Milan su Godts, complice anche la scadenza di contratto che il giocatore ha con il Genk prevista per il 30 giugno 2023.

Maldini vorrebbe aspettare per piazzare il colpo a 0 a fine stagione, ma l’Ajax si destreggia da favorita nella mischia grazie alla disponibiltà nell’acquistare il talentino pagandolo già a gennaio.

Mario Reccia