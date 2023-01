Sorpresa Milan, quale sarà il prossimo acquisto? Maldini lascia tutti senza parole

Si è appena concluso l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino. I ragazzi di Pioli, nonostante la superiorità numerica dal 70esimo per via del doppio giallo rimediato da Djidji, non sono riusciti a battere il tenace Toro di Juric. I granata si sono portati in vantaggio al 114esimo con Adopo. Rete che poi è valsa la vittoria.

Prima della partita, ai microfoni di Mediaset, è intervenuto Paolo Maldini, il quale si è espresso su quelle che saranno le prossime mosse di mercato del Milan. Di seguito quanto emerso:

FOTO: Getty – Paolo Maldini A.C. Milan

Le dichiarazioni di Maldini

“Da questa linea non ci scostiamo, perché quando tutti versano lacrime da coccodrillo con il calcio che è in difficoltà… noi che stiamo andando verso un calcio sostenibile dovremmo essere presi come esempio. Ci sentiamo competitivi, siamo Campioni in carica, abbiamo ancora quattro competizioni da giocare. e quindi non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo praticamente niente“.

Dunque un Paolo Maldini sicuro della potenzialità del roster gestito da Stefano Pioli, il quale – stando a quanto detto dal ds – non arriverà alcun rinforzo nel mercato di gennaio.

Lorenzo Golino