Calciomercato Milan, sfuma un obiettivo di Maldini: il giocatore verso la permanenza nel club

I rossoneri sono a Riyad e si preparano per la Supercoppa Italiana che si terrà mercoledì contro l’Inter, un derby che varrà il primo trofeo stagionale.

La squadra si continua ad allenare in vista della sfida ritrovando Tonali, assente con il Lecce per squalifica, e Rebic, di ritorno dall’infortunio agli adduttori: il primo sarà titolare, il secondo probabilmente partirà dalla panchina.

FOTO GETTY – Alessio Cragno Calciomercato

Il Monza non cede alle richieste del Milan per Cragno

Intanto la società continua la ricerca del terzo portiere vista la scadenza imminente per Tatarusanu e Mirante. Dopo l’acquisto di Devis Vásquez dal club paraguaiano Guaraní, il Milan aveva puntato gli occhi sull’italiano Alessio Cragno. Il portiere azzurro è di proprietà del Cagliari, ma è in prestito al Monza fino a fine stagione.

Massara e Maldini vorrebbero portarlo a Milano stesso in questa finestra di mercato, ma il club brianzolo non ha alcuna intenzione di liberarlo prima. La trattativa, quindi, sembra in fase di stallo con i rossoneri che dovranno attendere il rientro del portiere al Cagliari.