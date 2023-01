Calciomercato Milan, salta definitivamente anche Osorio? La situazione

Il mercato di gennaio sta ormai per andare in archivio e per il Milan non è stato di certo un mercato facile visto che non sono arrivati acquisti se non quello del portiere Vasquez che però non sta rientrando nei piani di Pioli.

Negli scorsi giorni sembrava molto molto vicino l’approdo di Zaniolo in rossonero, ma il budget risicato e divergenze tra società hanno portato al non approdo del giovane italiano in rossonero.

In sostituzione a Zaniolo il Milan ha messo nel mirino il giovane Dario Osorio, ma la trattativa sembra essere al momento molto complicata.

Osorio Milan Calciomercato

Stando a quanto riportato da Sportitalia, il Milan proverà fino all’ultimo a chiudere per il giovane calciatore sudamericano ma non sarà facile.

Questo poiché l’offerta non è al momento esaustiva e inoltre ci sono anche delle questioni prettamente burocratiche che sono dei veri e propri impedimenti.

Le prossime ore saranno decisive, non aiuta inoltre anche il fuso orario e la distanza tra le parti.

Andrea Mariotti