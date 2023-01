“Dal PSG al Milan”: i rossoneri studiano il colpo, la rivelazione

In questa sessione di calciomercato il Milan si è subito dovuto muovere per risolvere la complessa situazione portiere. Infatti il club rossonero ha acquistato il classe ’98 Vasquez, pagando la clausola di quasi 500mila euro.

Al momento, con Maignan ancora infortunato, Tatarusanu sarà il titolare del Milan, con Vásquez che dovrà pian piano inserirsi nei meccanismi del club. Il suo arrivo non esclude ulteriori trattative per la porta del Milan in vista della prossima stagione.

Maignan Milan

Calciomercato Milan, la nuova idea arriva dalla Francia

In virtù del fatto che Tatarusanu e Mirante compieranno rispettivamente 36 e 39 anni, c’è l’esigenza di iniziare a programmare già per il futuro quello che sarà il “parco portieri”. Stando a quanto riportato da Ginaluca Di Marzio, il club milanese starebbe pensando a Sergio Rico per sostituire Tatarusanu.

Il portiere spagnolo sarebbe l’identikit perfetto per ricoprire il ruolo di vice Maignan. Anche perchè attualmente l’ex Mallorca è il terzo dietro Donnarumma e Navas. Dunque, con un possibile approdo, al Milan avrebbe molta più possibilità di giocare.

