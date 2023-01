Zaniolo-Milan, Adani critica l’affare: “A cosa serve in questo momento?”

Non è un periodo facile quello che sta attraversando il Milan nelle ultime settimane, dopo le recenti sconfitte con Inter e Lazio la dirigenza rossonera starebbe pensando di intervenire in questa sessione di mercato.

Negli ultimi giorni era nata l’idea di una possibile trattativa tra Milan e Roma per Nicolò Zaniolo, il trequartista non rinnoverà il suo contratto con i giallorossi ed è stato messo sul mercato.

Daniele Adani è intervenuto nell’ultima puntata della Bobo Tv e ha detto la sua in merito a questa operazione di mercato.

Zaniolo-Milan, Adani critico sull’operazione: “Dal punto di vista tecnico-tattico non risolverebbe nulla”

Daniele Adani, Getty Image

“Il discorso di Zaniolo merita un’analisi più approfondita. Sarebbe più un incastro eventuale per un’occasione che una reale richiesta del Milan. Dal punto di vista tecnico-tattico, cosa risolve Zaniolo al Milan attualmente? Un giocatore particolare e il Milan ha dimostrato in questi ultimi anni di avere giocatori che giocano l’uno per l’altro, ragionavano tutti nello stesso modo ed erano una cosa sola. Non è che uno può arrivare e scegliere di giocare a modo suo come era abituato in un contesto in cui era lasciato libero di interpretare”.

Ad oggi Nicolò Zaniolo registra 13 presenze e 1 gol nel campionato di Serie A e 1 gol e 3 assist in Europa League, le sirene della Premier League non sembrano cessare e sarà da capire se Zaniolo preferirà rimanere in Italia o andare all’estero.

