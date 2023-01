Calciomercato Milan, a breve l’offerta ufficiale per l’obiettivo: le cifre

Nonostante le anticipazioni di Paolo Maldini di un mercato senza grandi colpi, il Milan, dopo i pessimi risultati arrivati nelle ultime settimane, è al centro di numerose trattative per il mercato in entrata per rinforzare una rosa fitta di infortuni.

Calciomercato, l’offerta di Maldini per Saint-Maximin

Stando a quanto riportato da FootMercato, il Milan sarebbe interessato ad Allan Saint-Maximin, attaccante francese del Newcastle United. Maldini e Massara starebbero già preparando un’offerta per il giocatore e quest’ultima potrebbe arrivare al club inglese nelle prossime 48 ore.

Calciomercato Milan Saint-Maximin

L’idea della dirigenza rossonera sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, ma ancora non è noto se tale formula interesserebbe i Magpies. L’ala sinistra, che può giocare anche a destra e come seconda punta, viene valutata attualmente sui 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Zaniolo o Saint-Maximin?

Il Milan segue attentamente sia l’attaccante francese ma anche Nicolò Zaniolo, ormai definitivamente messo sul mercato dalla Roma per sua richiesta. Non si sa ancora se l’arrivo di uno escluderebbe l’altro ma questa sembra l’unica via percorribile al momento da parte dei rossoneri.

Giacomo Pio Impastato