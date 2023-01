Maignan preoccupa, il Milan vuole assicurarsi un nuovo portiere: contatti con un club di Ligue 2

Continua ad avanzare a rilento la situazione calciomercato in casa Milan, fra qualche mugugno dei tifosi che lascia trasparire l’insoddisfazione generale. Al momento vi è il solo Devis Vasquez presente alla conta degli acquisti rossoneri ma, nonostante la presenza di quattro portieri nella rosa, Maldini e Massara non avrebbero accantonato il discorso estremo difensore, preoccupati dalla situazione Maignan.

Maldini e Massara (Getty Images)

Le noie e le fragilità fisiche hanno esposto al mondo uno dei pochi difetti di Mike Maignan, praticamente perfetto in ogni presenza con la maglia rossonera. Il compito di sostituire il francese è fin qui toccato a Tatarusanu, ma la non più giovane età dell’estremo difensore rumeno fusa alla poca affidabilità dimostrata da Mirante in amichevole, avrebbero aperto la strada ad un nuovo obiettivo.

Ancora portieri per il Milan, rossoneri sulle tracce di Raveyre

Trattasi di Noah Raveyre, francese classe 2005 ed attualmente in forza al Saint-Etienne. La dirigenza rossonera sarebbe da lungo tempo sulle tracce del portierino, arrivando ad un passo dall’intesa finale con il club francese. In giornata era previsto un ultimo incontro per limare alcuni dettagli e per garantire introiti all’attuale club di Ligue 2, nonostante l’imminente scadenza di contratto di Raveyre.

Noah Raveyre (s) (Getty Images)

Introiti figli di bonus e clausola sulla futura rivendita quelli che spetteranno al Saint-Etienne, come racconta calciomercato.com . Il Milan è pronto ad alzare a cinque il numero di portieri in rosa, con l’arrivo di Ravayre che potrebbe dunque far capire quello che sarà il reale ruolo Vasquez in quel di Milano, allontanando sempre di più dalla casacca rossonera figure come Mirante e Tatarusanu.

Mario Reccia