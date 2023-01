Calciomercato Milan, Vasquez in arrivo: svelate le cifre dell’operazione

Una delle difficoltà maggiori riscontrate dal Milan in questo inizio di stagione riguarda sicuramente la situazione legata agli infortuni.

Maignan ancora fermo ai box: il Milan corre ai ripari

Uno dei più importanti, e che è costato caro al Milan, è senza dubbio quello di Mike Maignan alle prese con un problema al polpaccio che ormai da mesi lo costringe a stare fermo ai box e, addirittura, lo ha portato a saltare il Mondiale.

Mike Maignan(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Il giocatore non disputa una partita dallo scorso 22 settembre e i suoi sostituti, Tatarusanu e Mirante, non hanno dato particolari garanzie; per tale motivo il Milan ha deciso di acquistare il portiere Devis Vasquez dal Club Guaranì.

Vasquez-Milan: tutte le cifre dell’operazione

Classe 1998, il giovane portiere, come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, è stato pagato 400mila euro ed è pronto a firmare un contratto che lo legherà ai rossoneri per i prossimi tre anni.

Il giocatore, dopo aver effettuato le visite mediche in giornate dovrebbe divenire a tutti gli effetti un giocatore del Milan ed essere a completa disposizione di Stefano Pioli.

Achille Strombetta