Calciomercato Milan, ultim’ora su Zaniolo: c’è la notizia!

Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana e i passi falsi in campionato, la società rossonera ha bisogno di investire sul mercato, in particolare su un esterno offensivo che possa fare meglio di Messias e Saelemaekers.

Tra i profili in uscita più chiacchierati c’è sicuramente Nicolò Zaniolo, il quale è alle battute finali della sua avventura con la Roma. L’attaccante non è stato convocato per il match di stasera contro lo Spezia, con José Mourinho che si sta godendo lo straordinario momento di forma del ritrovato Paulo Dybala e del suo numero 9 Abraham.

Zaniolo conteso tra Tottenham e Milan

Sul giocatore è forte l’interesse del Tottenham, società gradita a Zaniolo. Sulla trattativa arrivano novità da Alfredo Pedullà, il quale riporta che la Roma cederà il giocatore soltanto con obbligo di riscatto. Ed è qui che entra in scena il Milan: l’attaccante è un pallino di Maldini, che aveva già provato a trattare la scorsa estate.

I rossoneri hanno poi virato su De Katelaere, evitando un derby di mercato con la Juventus per Zaniolo e un’asta di mercato che partiva da 40 milioni. Il valore del giocatore adesso si è dimezzato e alle giuste condizioni, 20/25 milioni più bonus, Zaniolo potrebbe trasferirsi a Milano sponda rossonera.

La società ha chiesto di riprendere la trattativa dopo Lazio-Milan di martedì sera, sperando in una fase di attesa del Tottenham. Si prospetta una sfida da Champions tra Milan e Tottenham per un talento purissimo del calcio italiano.

