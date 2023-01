“Zaniolo al Milan?”, la risposta dell’esperto di calciomercato!

Il calciomercato in questi giorni sta entrando nel vivo, i club di Serie A si stanno muovendo su diverse piste ma il giocatore che ad oggi è uno dei protagonisti di questa sessione si chiama Nicolò Zaniolo. Il trequartista non prolungherà il suo contratto con la Roma ed è stato messo sul mercato. Negli ultimi giorni è nata l’ipotesi di un possibile affare di mercato tra Milan e Roma che porterebbe Zaniolo ai rossoneri.

Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale, è intervenuto a “1 Football Club”, ecco le sue dichiarazioni:

Schira su Zaniolo: “La Roma rischia di perderlo a zero, il Milan offre 20 milioni più bonus”

Nicolò Zaniolo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

“La Roma ha divulgato la notizia di una proposta del Bournemouth per Zaniolo, però non ho informazioni circa l’interesse del calciatore a trasferirsi in questa squadra. Nel mercato può cambiare tutto, ma sinceramente mi è sembrato una notizia della Roma per alzare la posta in palio. L’offerta comunque c’è ed è di 30 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, ma non è la società più gettonata per Nicolò. Il Bournemouth accontenta la Roma, ma non Zaniolo. Quest’ultimo non andrà con la prima che passa, in questa rottura del matrimonio ha scelto la nuova compagna denominata Milan. Club, tuttavia, che non offre la stessa cifra degli inglesi. Zaniolo attende la proposta del Milan, ma la Roma rischia di perderlo a zero se non dovesse cederlo a gennaio. Oppure potrebbe accettare l’offerta del Milan di 20 milioni più bonus. Questione che arriverà sino alla fine della finestra di calciomercato”.

Al momento la situazione che riguarda Nicolò Zaniolo non sembra destinata a risolversi e potrebbe proseguire fino alla fine di questa sessione di calciomercato. I club a cui è stato accostato sono diversi ma la Roma vuole che vengano soddisfatte le richieste economiche.

Leonardo Matano