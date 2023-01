CALCIOMERCATO MILAN – Continua la ricerca del rinforzo giusto per il reparto offensivo rossonero, con i tempi che cominciano a stringersi vista la fine molto prossima della finestra invernale di calciomercato, sessione in cui il Milan vuole regalare a mister Pioli un’ulteriore freccia per il suo arco.

Il primo obiettivo, però, come dichiarato da Maldini stesso al termine del match di Roma contro la Lazio, è quello di guardare al bilancio ed ai conti del club, in questo momento impossibilitato a far spese importanti, specialmente in questa sessione invernale.

Calciomercato Milan: è Ziyech l’alternativa a Zaniolo, il Chelsea apre al prestito

Nicolò Zaniolo è sempre il primo nome sulla lista di Maldini e Massara, grandi stimatori del classe 1999, sul quale però la Roma, tornando al discorso iniziale, non vuole concedere sconti ne aprire a formule di acquisto vantaggiose per i rossoneri, rimanendo ferma sulle proprie richieste.

Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si sta perciò guardando intorno, individuando in Hakim Ziyech l’alternativa all’attaccante italiano. Il capitano del marocco non è un nome nuovo per il mercato rossonero, visto il forte interesse e la volontà di portarlo a Milano già quest’estate, trattativa arenata però a causa delle alte richieste del Chelsea.

Sarà dunque duello di mercato con la Roma, che proprio in Ziyech aveva trovato il sostituto di Zaniolo in caso di partenza direzione Milano. Staremo dunque a vedere se l’aereo che atterrerà in quel di Malpensa proverrà da Roma o da Londra, portando con se il giusto regalo da consegnare nelle sapienti mani di Stefano Pioli.

LORENZO PIERANTOZZI