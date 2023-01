Calciomercato, Zaniolo vuole il Milan: la richiesta per lo stipendio

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino a dire addio alla Roma dopo la richiesta esplicita di essere ceduto e l’aver chiesto a José Mourinho di non essere convocato per la partita contro lo Spezia. Il Milan segue da tempo l’attaccante azzurro ed è, tra le squadre italiane, la più vicina a poter chiudere la trattativa.

Zaniolo-Milan, le richieste dell’attaccante

Stando a quanto riportato da SportMediaset, Nicolò Zaniolo vuole fortemente che il proprio passaggio al Milan avvenga e, per agevolare la trattativa, avrebbe dimostrato la propria intenzione di mantenere invariato lo stipendio che attualmente percepisce alla Roma: 2 milioni di euro.

Calciomercato Zaniolo Milan

Dall’altra parte la Roma e il Milan continuano la trattativa per la decisione del tipo di obbligo di riscatto. Infatti i giallorossi vorrebbero che l’obbligo scattasse al momento del debutto in rossonero di Zaniolo, la squadra di Milanello invece vorrebbe che scattasse soltanto in caso di qualificazione in Champions League.

Calciomercato, Zaniolo va incontro a Maldini

La possibilità di firmare l’azzurro ad un costo di ingaggio così basso permetterebbe ai rossoneri di non dover cedere altri componenti della rosa, considerando anche i tanti infortuni.

Giacomo Pio Impastato