Calhanoglu “graziato” in vista del derby? L’accusa in diretta!

Hakan Calhanoglu è stato il secondo ammonito dell’Inter. Il turco si è preso un cartellino giallo per un fallo ma secondo Luca Marelli, intervenuto su DAZN nel corso della partita, ha rischiato anche l’espulsione. Da ricordare che alla prossima giornata di campionato ci sarà il tanto atteso derby di Milano.

L’ammonizione a Calhanoglu? Risponde Marelli

“È un fallo da giallo, non va bene la protesta successiva. Una protesta di questo genere, dopo un fallo nettissimo, non ha alcun senso. È talmente evidente che poteva essere punita col secondo giallo“.

“Acerbi? Il dubbio era cartellino giallo o rosso. In realtà è una decisone che mi piace, quando Acerbi ha commesso il fallo, Bastoni è sulla stessa linea dell’attaccante della Cremonese. Non dobbiamo tenere conto della velocità dei due, perché si entra in un discorso soggettivo. Potenzialmente, Bastoni ha la possibilità di entrare sull’attaccante avversario”.

Poteva esserci un rigore per l’Inter sul contatto Dzeko-Chiriches?

“È tutto l’anno che questi contatti non vengono fischiati, non è un caso che siano diminuiti i rigori. È un contatto tra la gamba destra di Chiriches e quella destra di Dzeko, che si lascia un po’ andare. A mio parere è giusto“.