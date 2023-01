Cambia tutto per la SupeLega: vinto un altro ricorso!

Tutti noi ci ricordiamo bene del caos Superlega con molteplici big del calcio europeo pronte a fondare una nuova lega per creare la “concorrenza” a FIFA e UEFA.

I due maggiori organi del calcio mondiale ed europeo, assieme alle rispettive leghe calcio nazionali, hanno sempre cercato di mettere i bastoni fra le ruote delle squadre coinvolte in questa lega formata principalmente solo da top club europei.

Sono state molte le battaglie e alla fine il progetto è naufragato con molte squadre che hanno abbandonato la nave, il progetto però non è morto ed è per questo che ci sono ancora battaglie legali in corso tra gli organi del calcio e quelli della Superlega e nella giornata di oggi è arrivata una notizia destinata sicuramente a far clamore.

Superlega Milan Madrid

Superlega cambia tutto, la sentenza del tribunale di Madrid

Nella giornata odierna è infatti arrivata una sentenza da parte del tribunale di Madrid che potrebbe cambiare le sorti del futuro della Superlega.

Il giornale AS, entrato in possesso delle carte del processo, ne ha rivelato il contenuto e la sentenza:

“FIFA e UEFA non possono giustificare il loro comportamento anticoncorrenziale come se fossero gli unici depositari di certi valori europei, soprattutto se questo deve servire da scusa per sostenere un monopolio dal quale poter escludere o ostacolare l’iniziativa di quella che aspira ad essere la sua concorrente, la Superlega”.

Andrea Mariotti