Cambio modulo in vista? Pioli riproverà una cosa già fatta con la Roma!

Con il rientro dal Mondiale gli impegni per i club sono molteplici e tutti molto ravvicinati tra loro, dopo le prime due giornate di campionato in 3 giorni ora alcune squadre di Serie A si apprestano ad affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Tra le altre c’è anche il Milan di Stefano Pioli, reduce dallo scivolone in casa contro la Roma, domani sera alle ore 20:45 allo stadio San Siro affronterà il Torino di Ivan Juric e non mancherà di certo il turnover.

Stefano Pioli formazione (Photo by DENIS LOVROVIC / AFP) (Photo by DENIS LOVROVIC/AFP via Getty Images)

Milan-Torino: le scelte di Pioli

Stefano Pioli, quasi obbligato per le molte indisponibilità ma soprattutto per preservare qualche titolare per la sfida di campionato, deciderà di rivoluzionare la squadra in campo partendo dal modulo.

Infatti con ogni probabilità il Milan domani sera scenderà probabilmente in campo con la difesa a tre, oggi durante la rifinitura il mister proverà la formazione da mandare in campo e l’idea di una difesa a tre prende sempre più forma; idea che anche nel big match contro la Roma è diventata realtà.

Ma anche in questo caso Pioli ha gli uomini contati, con Kjaer ancora inutilizzabile e Thiaw che deve scontare una squalifica che si porta dietro dalla coppa di Germania, i problemi in casa Milan sembrano non finire mai…

MICHELE D’ERRICO