È morto Carlo Tavecchio, l’ex presidente della FIGC aveva 79 anni

Si è spento all’età di 79 anni, questa mattina è arrivata la tragica notizia sulla morte di Carlo Tavecchio. L’ex presidente della FIGC è scomparso questa mattina.

Amaro il suo epilogo nel mondo del calcio, attraverso le dimissioni che arrivarono per lui dopo il fallimento per la spedizione in Russia, quando – come accaduto nel periodo più recente – l’Italia non raggiunse i Mondiali sotto il lavoro dell’ex CT della Nazionale, Giampiero Ventura.

Lutto per il calcio italiano, Carlo Tavecchio aveva provato a rivoluzionare lo stesso movimento con la sua carica dal 2014 al 2017, esperienza appunto terminata con le dimissioni dall’incarico da presidente della Federcalcio.

ROME, ITALY – NOVEMBER 20: FIGC President Carlo Tavecchio attends the press conference after the Italian Football Federation Federal (FIGC) council meeting on November 20, 2017 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Morte Carlo Tavecchio, era tornato nel mondo del calcio

Come riportato dall’Agenzia ANSA, questa mattina si è spento l’ex presidente della FIGC. Era tornato nel mondo del calcio, Carlo Tavecchio, un mondo che gli apparteneva e dal quale non è riuscito a staccarsi. Era tornato, infatti, alla guida del Comitato regionale della Lombardia, sua amata regione. Tavecchio è stato per un lungo periodo a capo della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e ora, il mondo del calcio, si stringe attorno al dolore della famiglia Tavecchio.