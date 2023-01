Calciomercato Milan, si sblocca la cessione del centrocampista: resta in Serie A!

Novità di mercato per quanto riguarda le operazioni in uscita in casa Milan con Tiemouè Bakayoko che potrebbe presto lasciare i rossoneri in quanto molto vicino ad un altro club di Serie A. Il profilo del centrocampista dopo il suo ritorno a Milano è rapidamente scivolato fuori dalle rotazioni sino ad i margini del progetto tecnico di Pioli. Così in un contesto dove è importante fare cassa e con il ragazzo che vede poco il campo si potrebbe trovare una soluzione alternativa negli ultimi momenti della sessione invernale.

Tiemouè Bakayoko Milan Serie A mercato

Bakayoko-Cremonese, c’è la conferma

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse della Cremonese impegnata in una difficile missione salvezza e così arriva la conferma via Twitter di Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista sportivo conferma: “Bakayoko ad un passo dalla Cremonese“. Il francese potrebbe così approdare alla corte di Ballardini che è stato chiamato ad affrontare un girone di ritorno in una situazione di classifica abbastanza compromessa.

Enrico Tiberio Romano