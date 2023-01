“La Coppa Italia era l’unico obiettivo”, critiche al Milan: Pioli sotto accusa!

Clamoroso quanto accaduto a San Siro: il Milan è stato eliminato agli ottavi di Coppa Italia dal Torino di Ivan Juric che ha disputato buona parte del match in dieci uomini per l’espulsione di Djiji.

Dopo la rimonta subita contro la Roma la squadra di Pioli si ferma un’altra volta dinanzi ai propri tifosi a distanza di pochi giorni, i rossoneri ora rischiano di entrare in un vortice di risultati negativi che influenzerebbero senza subbio la stagione rossonera.

De Ketelaere, Milan, Coppa Italia

Il giornalista critica il Milano: le parole

Giungono pesanti critiche per il Mian e per il suo tecnico, tra questa spiccano quelle di Fabio Ravezzani, noto giornalista italiano.

Queste le sue parole:

“Il Milan ha sottovalutato la Coppa Italia ed esce a testa bassa. Troppi esprimenti di Pioli, troppo svagati i titolari quando entrano, troppa frenesia in 11 contro 10 quando la squadra è troppo sbilanciata. De Ketelaere fa il compito: impalpabile. Leao presuntuoso, Giroud un’ombra”.

“Soprattutto, il Milan doveva capire (come l’Inter, d’altronde) che quest’anno la Coppa Italia poteva essere l’unico obiettivo raggiungibile. Affrontarla con una formazione così improvvisata non aveva senso. Né si raddrizzano le partite in corso d’opera se l’approccio è questo”.

Achille Strombetta