Coppa Italia, scelte a sorpresa di Pioli: De Ketelaere titolare ma in un ruolo inedito!

Nell’ultima giornata di campionato il Milan di Stefano Pioli ha commesso un piccolo passo falso, facendosi recuperare allo scadere dalla Roma. I giallorossi con 2 reti negli ultimi minuti di gioco sono riusciti a portarsi a casa 1 punto, strappando un miracoloso 2 a 2.

Dunque i rossoneri dopo aver buttato l’occasione di accorciare le distanze sul Napoli capolista, ripartono dalla Coppa Italia: stasera Il Milan ospiterà il Torino per gli ottavi di finale. Quindi la squadra di Pioli ha subito l’occasione per rifarsi. Partita che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

FOTO: Getty – Stefano Pioli A.C. Milan

Le scelte di Pioli

Il tecnico di casa ha optato per la seguente formazione: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Vranckx, Tonali, Pobega, Dest; De Ketelaere, Diaz (3-5-2). Diversi i cambi, rispetto alla formazione scesa in campo contro la Roma, e un po’ di turnover anche in vista dell’insidiosa trasferta di Lecce.

Sorprende sicuramente la partenza da titolare per De Ketelaere in un 3-5-2 inedito, in cui andrà ad occupare il ruolo di attaccante al fianco di Diaz. Il belga avrà quindi l’occasione per mettersi in mostra e ritrovare quella fiducia che è venuta un pò meno nelle ultime uscite stagionali con la maglia del Milan.

Lorenzo Golino