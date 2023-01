Dionisi lancia la sfida al Milan: lo ha detto in conferenza su Pioli!

Alla vigilia di Milan-Sassuolo ha parlato in conferenza stampa anche Alessio Dionisi. Il tecnico dei neroverdi non vince in campionato da 8 partite. All’andata la partita terminò 0-0 con un rigore parato da Maignan su Berardi. Di seguito le sue parole raccolte da TMW.

Le parole di Dionisi

Le parole di Dionisi: “Non si può che prendere spunto dalle parole di Pioli, condivido in pieno per quello che ha detto anche per la mia squadra. Noi abbiamo fatto il primo punto del 2023 alla quarta partita e se è successo questo è stato per nostro demerito anche. Veniamo da una partita fatta bene dove potevamo tirare fuori anche di più, siamo leggermente migliorati ma non siamo guariti. Servono continuità e atteggiamento, poi ci sono gli avversari che sono i campioni d’Italia, giocano in casa e sono feriti come noi. La spunterà chi avrà l’atteggiamento migliore. La qualità, che loro hanno più di noi, conta ma non è l’unica cosa“.

Sul periodo del Milan: “Il Milan ha perso qualche partita, non ha perso identità, non ha perso niente. Fa le cose e si riconosce in quello che fa. Dovremo essere bravi perché a livello prestativo lo siamo stati domenica. Possiamo fare meglio nel gioco, dovremo cercare già domani di crescere, ma in questo momento la compattezza, la volontà e la determinazione devono andare di pari passo e non è scontato“.

Sul modulo: “Stiamo lavorando per interscambiarci, per dare più supporto all’attaccante però per essere equilibrati nelle due fasi in base alla squadra avversaria. Bisogna stare attenti a non essere troppi offensivi per subire una transizione negativa. A Monza l’idea era di giocare a due e difendere a tre in mezzo al campo, Junior doveva legare in fase offensiva e dare una mano in fase offensiva, un po’ quello che l’anno scorso era Raspa. Sono le caratteristiche più che la richiesta dell’allenatore, va da sé che il giocatore poi si muove negli spazi che trova. Per domani non ho ancora deciso”.

E la chiosa sui disponibili: “Consigli in settimana si è allenato, sono contento che possa rientrare: se starà al 100% giocherà, altrimenti ci sarà Pegolo che ha fatto bene e merita ed è una bandiera come Magnanelli, se sta al 100% come sembra giocherà Consigli, altrimenti Pegolo. Ci alleniamo oggi, Rogerio sarà disponibile. Berardi si è allenato e ci sarà”.

Clemente Grimaldi