Milan-Roma, buone notizie per Mourinho: recuperati due giocatori

Dopo la convincente vittoria per 2 a 1 grazie ai gol di Leao e Tonali, il Milan Stefano Pioli riparte fortissimo, accorciando le distanze sul Napoli capolista, a 41pt che adesso dista solo -5. I rossoneri sono chiamati ad un altro test importantissimo e con una squadra di altissimo livello: la Roma di Jose Mourinho.

Il Milan, domenica alle 20:45, ospiterà i giallorossi a San Siro. Si preannuncia una partita tesissima in cui i padroni di casa cercheranno di avvicinarsi ulteriormente agli azzurri e i capitolini per non perdere punti per la corsa Champions.

Dybala Zaniolo Roma

Infortuni in casa Roma

Nel match contro il Bologna, due giocatori della Roma, quali Zaniolo prima e Dybala poi sono usciti anzitempo, chiedendo il cambio. Come riferito però dalla Gazzetta dello Sport, i due top player giallorossi dovrebbero essere della partita. Dunque allarme rientrato in casa Roma.

Il Milan quindi attenderà a Milano una Roma agguerrita e al completo, per quella che può essere una sliding doors cruciale per la stagione di entrambe le squadre.

Lorenzo Golino