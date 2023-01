Calciomercato Milan, il portoghese strega Maldini: clausola monstre

Ieri è tornata in scena la Serie A dopo quasi 2 mesi di assenza. I ragazzi di Pioli non si sono fatti trovare impreparati e con una prova convincente hanno superato per 2 a 1, all’Arechi, la Salernitana di Davide Nicola. Il Milan si è imposto grazie alle reti, prima di Leao e poi di Tonali.

Nonostante il campionato ed il calciomercato siano appena iniziati, la dirigenza rossonera capitanata dal Maldini sono già a lavoro per rinforzare la rosa e per renderla ulteriormente più competitiva. In questo momento si sta monitorando con maggiore attenzione il reparto offensivo.

Evanilson Porto

Il nome per l’attacco

Certamente l’attacco rossonero è un reparto di grande esperienza, specialmente per quanto concerne il ruolo di punta centrale, formato da Giroud (36), Ibrahimovic (41), dunque la dirigenza è al lavoro per portare alla corte di Pioli forze “fresche”. Il nome sul taccuino di Maldini è: Francisco Evanilson de Lima Barbosa, noto come Evanilson. Attaccante classe ’99 che milita nel Porto, con il quale ha gia segnato 8 gol.

I portoghesi hanno inserito per il giocatore un clausola di 100 milioni. Il Milan però – stando a quanto riportato dal quotidiano A Bola – starebbe cercando di trattare per far scendere drasticamente la cifra richiesta. Pinto da Costa, presidente del Porto, fa resistenza ed è pronto a tenere il giocatore fino alla scadenza del contratto qualora non ricevesse la cifra stabilita nella clausola.

Lorenzo Golino