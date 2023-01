Morte Vialli, Florenzi da brividi: “Farò di tutto per mantenere quella promessa”

Dopo una lunga e dura lotta contro il tumore al pancreas che lo ha perseguitato per cinque anni, Gianluca Vialli si è spento questo mattina in quel di Londra all’età di 58 anni.

Non si sono fatti attendere, ovviamente, i numerosi messaggi di cordoglio nei confronti dell’ex attaccante italiano, che nell’estate del 2021 ha affiancato Roberto Mancini nella gloriosa cavalcata verso la conquista dell’Europeo.

Morte Vialli, il ricordo di Florenzi e Baresi

Tramite un post sul proprio profilo Instagram, Alessandro Florenzi ha voluto salutare così Gianluca Vialli:

“Non ho chiesto quasi nulla a Babbo Natale quest’anno, solamente che tu potessi rispondermi a quel messaggio ma così non è stato e non lo sarà mai. Lasci un vuoto incolmabile dentro il nostro gruppo. Il tuo esempio di come hai affrontato tutto e della forza che incredibilmente tu davi a noi ogni giorno. Insieme siamo arrivati sul tetto d’Europa ma tu hai fatto una cosa ancora più grande, sei rimasto nel cuore di tutti noi e ti assicuro, amico, che è più importante questo di ogni vittoria… Ho fatto una promessa e farò di tutto per mantenerla… Quando farò la mia 50ª presenza in nazionale ti penserò. Ciao Gianlu grazie per tutti gli insegnamenti che mi hai dato e che porterò per sempre con me. Riposa in pace campione di vita”.

Oltre al terzino rossonero, anche l’ex bandiera del Milan Franco Baresi, ha voluto ricordare Vialli tramite i propri profili social:

“Quanto fa male questa notizia, sei stato un gigante in campo e fuori. Mancherai a tutti. Ciao Luca”