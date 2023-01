Francia, che investitura per Maignan: l’ha detto Lloris!

Mike Maignan da anni ormai è considerato l’erede di Hugo Lloris come prossimo portiere titolare della nazionale francese e, forse, se non fosse stato per l’infortunio il giocatore del Milan lo sarebbe stato durante il Mondiale.

Maignan, Lloris annuncia il suo futuro nella Francia

Quest’oggi Hugo Lloris, portiere del Tottenham e capitano della Francia, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha annunciato il proprio ritiro dal calcio internazionale con le seguenti parole:

“Arriva un momento in cui bisogna saper passare la mano. Non voglio appropriarmi della cosa, ho sempre detto e ripetuto che la Francia non è di nessuno, e tutti abbiamo per verificare che sia così, io per primo, penso che dietro, la squadra è pronta a continuare, c’è anche un portiere pronto”.

Maignan Francia Lloris

Lloris passa i guanti a Maignan: il futuro della Francia

Dopo 145 presenze con i Galletti il portiere del Tottenham annuncia quindi il suo ritiro dalla nazionale francese, passando i guanti a Mike Maignan che attualmente conta soltanto 5 presenze con i transalpini.

Giacomo Pio Impastato