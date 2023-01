Ibrahimovic, novità sul futuro: lo farà a fine stagione!

L’ultimo gol in maglia rossonera del fuoriclasse svedese risale al 9 Gennaio scorso, contro il Venezia. Da allora, abbiamo assistito ad un appiattimento totale delle presenze e dei gol, in seguito ai numerosi problemi fisici che lo hanno tenuto fuori.

Nonostante Ibra risulti indisponibile da praticamente un anno, sono molte le presenze a bordocampo, in altre vesti, dove Zlatan incoraggia i suoi compagni da vero leader. Che questo non sia un indizio sul suo futuro?

Futuro Ibra: quale sarà il suo destino a fine stagione?

Seppur stia lavorando ininterrottamente per recuperare totalmente dall’infortunio al ginocchio, è difficile che Ibra torni in campo prima della sfida di Champions contro il Tottenham, arrivati a questo punto è facile pensare che a sia arrivato il momento dei saluti.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, però, dopo l’addio a giugno il Milan potrebbe assicurarsi Zlatan come ambasciatore o testimonial, ruolo che permetterebbe allo svedese di portare avanti, in parallelo, altre attività imprenditoriali avviate a Milano, come la costruzione di nuovi campi da padel.

futuro Ibrahimovic Milan (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Difficile invece che possa svolgere un ruolo dirigenziale o far parte dello staff tecnico, intanto però Ibra e il Milan hanno voglia di concludere in bellezza la loro lunga storia d’amore.

Giuseppe Esposito