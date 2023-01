Gabbia suona la carica: “Vogliamo vincere per i nostri tifosi”, poi il commento sulle ultime prestazioni

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Matteo Gabbia ha parlato del match di Supercoppa Italiana che andrà in scena tra pochi minuti tra Milan ed Inter. Queste le sue parole:

Sarà un bivio per la stagione del Milan?

“No, sappiamo che è sicuramente un appuntamento importante. Vogliamo vincere per noi e per tutti quelli che sono al nostro fianco. Vogliamo rendere orgogliosi tutti quelli che sono accanto a noi e che lavorano con noi”.

Sulla partita:

“Stasera partita carica di emozioni, cercheremo di affrontarla nel miglior modo possibile“.

Sugli errori difensivi delle ultime partite:

“Abbiamo visto con il mister gli errori commessi fino ad ora. Vogliamo mettere in campo la miglior prestazione possibili e faremo di tutto per provare a portare a casa questa vittoria“.

Il difensore rossonero, inoltre, ha parlato anche ai microfoni di Milan Tv:

Sulla preparazione al match:

“Dobbiamo restare lucidi e concentrati. Abbiamo lavorato bene e dobbiamo entrare in campo dando il massimo”.

Sulla partita:

“Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene in una gara che mi aspetto equilibrata e difficile. Cercheremo di mettere in campo la miglior prestazione possibile per portare a casa un trofeo”.