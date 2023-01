Galliani scatenato: “Siamo ancora Campioni d’Italia!”

La finale di Supercoppa che si è disputata ieri tra Inter e Milan ha scatenato molte polemiche tra i tifosi milanisti, nell’ultimo periodo i rossoneri non stanno riuscendo a trovare i migliori risultati e le brutte prestazioni delle scorse partite ne sono la dimostrazione.

Adriano Galliani, attuale dirigente del Monza nonché ex Amministratore Delegato del Milan, ha commentato il derby di ieri sera ai microfoni di SportMediaset nel pre-partita di Juventus-Monza.

Galliani: “Ieri sera è stata una sofferenza, il giudizio su Pioli non può essere sempre cambiato”

Adriano Galliani(Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

“C’è molta amarezza per il derby perso ieri sera, ma dobbiamo ricordarci che il Milan è campione d’Italia in carica e lo scudetto sulla maglia ce lo abbiamo ancora noi, quindi stiamo calmi. Il giudizio sull’allenatore e i dirigenti non può essere cambiato ogni volta che vinci 1-0 o perdi 1-0. Il lavoro dello staff e della dirigenza va giudicato in un segmento di tempo molto più ampio. Ieri sera da milanista ho sofferto molto anche io ma siamo ancora Campioni d’Italia“.

Adriano Galliani ha iniziato la sua carriera da AD del Milan il 24 marzo 1986 e ha ricoperto le cariche dirigenziali fino al 13 aprile 2017, anno della cessione del club. Il legame con il Milan è sempre stato forte, 29 trofei in 31 anni quelli conquistati durante il periodo di Amministratore Delegato.

Leonardo Matano