Rapporto con Gattuso? Ancelotti esce allo scoperto, dure parole del tecnico del Real Madrid

Il calcio spagnolo si appresta a vivere due giorni davvero intensi, infatti, sono in programma le due semifinali di andate valide per la Supercoppa spagnola tra Real Madrid e Valencia e Betis e Barcellona.

Quella tra le due sfide che più scalda i cuori dei tifosi rossoneri, è senza dubbio quella tra i blancos di Carlo Ancelotti e il Valencia di Gennaro Gattuso.

I due hanno rappresentato davvero un pezzo di storia della società rossonera, insieme hanno scritto pagine indelebili del club ed ora, invece, si ritrovano contro come allenatori alla conquista della finale della Supercoppa spagnola.

Tuttavia, stando alle dichiarazioni dei due tecnici, il rapporto tra di loro sembra esser mutato nel tempo fino ad una completa rottura.

Gennaro Gattuso , Carlo Ancelotti (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

Di seguito le parole dei due allenatori:

Gattuso svela il rapporto con Ancelotti: le parole

“Quando giocavo, vivevo già da allenatore. Quando vedo che una persona che ti dà tutto vado al fuoco per lui. Quando ho visto qualcosa che non mi è piaciuto negli spogliatoi ho parlato per il bene della squadra, non per me stesso. Il rapporto era questo. Ora il rapporto è un po’… “

“Quando sono andato al Napoli per qualche mese sui giornali si è parlato molto del fatto che la squadra non stesse bene quando c’era Carlo… non stava bene fisicamente. In quei due anni alcune cose non sono state fatte bene. Ma ho un grande rispetto per lui “.

Ancelotti su Gattuso: “Rapporto difficile”

“Abbiamo passato momenti molto belli, abbiamo vinto due Champions League. Dopo il rapporto non è sempre stato buono, abbiamo avuto anche problemi personali, ma non voglio parlarne. Molti allenatori di oggi giocavano in quel Milan. Le squadre di Gattuso sono molto intense, lui dà un’identità molto chiara”.

Achille Strombetta