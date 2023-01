Calciomercato Milan, tentativo last-minute per Giroud dalla Premier: l’indiscrezione

Si è ufficialmente chiuso il calciomercato invernale in Italia da poco più di tre ore. Tanti movimenti dell’ultimo minuto, specialmente all’estero. In Italia tutto più tranquillo, in Serie A parecchie squadre hanno deciso di non modificare la propria rosa.

È il caso per esempio del Milan. I rossoneri hanno tentato di portare a Milano Nicolò Zaniolo, ma le discussioni con la Roma non sono andate a buon fine. Sul lato cessioni, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, negli ultimi giorni c’è stato un tentativo dalla Premier League di strappare al Milan Olivier Giroud.

Milan, l’Everton tenta Giroud: secco no del francese

Sull’attaccante nazionale francese, infatti, c’è da registrare un interessa last minute dell’Everton, che vedeva in lui l’attaccante perfetto per aiutare nella lotta salvezza il club.

I Toffees sono infatti al momento penultimi in Premier League. Nella giornata di ieri l’Everton avrebbe offerto a Giroud un contratto fino a giugno 2023, con i bonus in caso di salvezza. In quel caso per il francese sarebbe scattato un altro anno di contratto a circa 8,4 milioni.

Giroud ha però deciso deciso di rifiutare e rimanere al Milan.