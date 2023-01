Giroud ancora al Milan? C’è la data per il rinnovo! Svelate le cifre

Il Milan questa sera affronta la Lazio in un match che definire importante è dir poco. Sono tante le ragioni per cui i rossoneri devono portare a casa i tre punti: per dimenticare la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa; per non perdere definitivamente la scia del Napoli capolista; per distanziare i nerazzurri, ieri incappati in una clamorosa sconfitta contro l’Empoli.

Nel frattempo ci sono da risolvere anche questioni extra campo: su tutte quelle riguardanti i rinnovi di contratto, con Leao e Giroud attualmente in cima alla lista dei pensieri di Maldini e soci.

Giroud rinnovo Milan

Giroud-Milan, fumata bianca attesa per febbraio

Olivier Giroud e il Milan sembrano destinati a proseguire insieme. L’attaccante francese arrivando a Milano ha vissuto una sorta di seconda giovinezza, trascinando l’anno scorso i rossoneri alla conquista di uno Scudetto che mancava da 11 anni.

Per questo appare improbabile un addio: il contratto del centravanti transalpino scade a giugno ma, secondo SportMediaset, ad inizio febbraio la trattativa dovrebbe chiudersi positivamente. Trapela ottimismo sul buon esito.

Giroud dovrebbe prolungare per un altro anno con opzione per un biennale fino a giugno 2025. Le cifre resteranno quelle attuali: circa 3.5 milioni di euro a stagione.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI