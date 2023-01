Il Milan non si ferma, altro rinnovo dopo Bennacer: fissato l’incontro con l’agente!

Poche ore fa è arrivata la notizia della firma sul rinnovo di Bennacer. Il Milan ha blindato l’algerino fino al 2027, che vedrà il suo stipendio alzarsi fino ai 4 milioni a stagione.

Maldini e Massara hanno così concluso il primo obiettivo di questa sessione invernale di calciomercato ma ci sono altri rinnovi da trattare nelle prossime settimane.

Quello di Rafa Leao è diventato ormai un tormentone che il Milan spera di chiudere entro gennaio convincendo uno dei suoi migliori giocatori.

Giroud Rinnovo Milan

Per quanto riguarda Giroud invece, le parti sono intenzionate a trovare un accordo e sembra che sia già stato fissato un incontro.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Milan incontrerà gli agenti del calciatore entro fine mese per definire l’accordo e assicurare la permanenza in rossonero dell’attaccante francese.

L’attaccante trentaseienne era arrivato in sordina dal Chelsea nel 2021 ma negli anni in rossonero si è ritagliato un posto da protagonista ed è stato un interprete fondamentale per la vittoria del diciannovesimo Scudetto.

Francesco Buffa