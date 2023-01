Calciomercato Milan: un ex Barcellona nel mirino di Maldini

Con la ripresa del campionato si è rinfuocata la corsa per lo scudetto, che dopo la sconfitta del Napoli a Milano contro l’Inter, vede i rossoneri a sole 5 distanze dagli azzurri. In concomitanza con la 16esima giornata è ripartito anche il calciomercato.

Maldini e la dirigenza del Milan sono già a lavoro per rinforzare la rosa messa a disposizione per Stefano Pioli. Come sempre l’obiettivo dell’ex capitano rossonero è quello di puntare su giovani di grande prospettiva, talento e personalità. E a questo identikit risponde il nome di un calciatore.

FOTO: Getty – Joan Gonzalez Lecce

Uno spagnolo per il centrocampo del Milan

Lecce sta giocando un buon calcio e ha già battuto Atalanta e Lazio al Via Del Mare, grazie alla sfrontatezza e al talento dei suoi giovani giocatori. Uno di questi è Joan Gonzalez, centrocampista classe 2002. Corvino ha scelto di puntare su di lui a parametro zero dopo che il Barcellona lo aveva tagliato.

Come riportato da Calciomercato.com, adesso, il Lecce valuta Gonzalez circa 10 milioni di euro, e il suo prezzo potrebbe aumentare se dovesse continuare a giocare bene come ha fatto nelle sue prime 16 partite in Serie A, in cui ha segnato un gol e fatto 2 assist. Gonzalez, che può giocare sia come mezz’ala destra che come regista o trequartista, ha una buona struttura fisica e le qualità tecniche tipiche della scuola Masìa, da cui proviene.



Con Baroni, sta trovando la sua dimensione tattica e sta migliorando la resistenza. Il suo talento non è passato inosservato all’estero, con Borussia Dortmund, Tottenham e Everton che hanno inviato i loro scout a vederlo giocare al Via del Mare.

Lorenzo Golino