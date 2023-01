Gullit, che torto al Milan! Un obbiettivo di mercato dei rossoneri rischia di sfumare

Il Milan da tempo sta cercando un nuovo esterno destro da mettere a disposizione di Pioli. Uno degli obbiettivi della società rossonera potrebbe però svanire.

Si tratta di Hakim Ziyech, protagonista assoluto nella cavalcata Mondiale con il suo Marocco ma non altrettanto con il Chelsea, con il quale non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria per brillare come le sue potenzialità richiederebbero.

Ziyech Milan Barcellona

Il Barcellona su Ziyech, Gullit sponsor dell’operazione!

Il Barcellona ha messo gli occhi su di lui. Un ex giocatore rossonero come Ruud Gullit, intervistato da Ziggo Sport, non si è detto sfavorevole ad un approdo del marocchino in blaugrana, anzi. Queste le sue parole: “Ziyech al Chelsea non ha mai giocato come fa abitualmente nel Marocco, spesso viene impiegato in posizioni che non lo valorizzano. Lui deve agire sulla sulla destra, credo che in Liga ci siano tutte le premesse per fare in modo che torni ad esprimersi al massimo. Al Barcellona lo vedrei molto bene, si adatterebbe subito”.

Il Barcellona trova un importante sponsor verso la corsa all’esterno marocchino. Il Milan, in quello che dovrebbe essere un alleato, rischia di trovare un ostacolo.

Matteo Gregori