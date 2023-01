Occhi sulla sorpresa della Serie A: può arrivare in estate al Milan

Il Milan, in attesa di definire gli accordi per il rinnovo di Leao e Bennacer, è pronto a monitorare sul mercato le ipotesi migliori in vista anche della prossima estate.

Particolare attenzione sarà posta al ruolo dell’attaccante: l’accordo per il prolungamento di Olivier Giroud non può bastare e Stefano Pioli, per questo motivo, spinge per un nuovo rinforzo (magari anche di prospettiva).

Calciomercato Milan, piace Hojlund: la situazione

Stando a quanto riportato da La Repubblica, uno dei nomi che potrebbe tornare d’attualità in orbita rossonera è quello di Rasmus Hojlund, attaccante rivelazione della Serie A di proprietà dell’Atalanta.

Secondo il quotidiano, il 19enne sarebbe l’alternativa ideale a Kolo Muani. “Il danese – si legge – era stato già bloccato in estate, prima del blitz del dirigente atalantino Lee Congerton, che si è assicurato il calciatore per 17 milioni di euro”.

In ogni caso, la priorità resta comunque quella di rinnovare il contratto a Olivier Giroud, calciatore sempre più trascinatore e decisivo, malgrado la carta d’identità.