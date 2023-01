Ibrahimovic carica i compagni di squadra: è successo dopo il derby di Supercoppa!

L’avvio del 2023 del Milan non è stato dei migliori: in Campionato, la squadra di Mister Pioli, dopo la vittoria di misura sulla Salernitana, ha ottenuto soltanto due pareggi, contro Roma e Lecce.

Nel frattempo, sono sfumati due obiettivi della stagione in corso: l’uscita dalla Coppa Italia, contro il Torino, e la sconfitta nel derby di Supercoppa contro l’Inter.

“Ibrahimovic ha attaccato le parole di Calhanoglu nello spogliatoio”, la rivelazione di Serafini

Luca Serafini, noto giornalista e tifoso del Milan, ha rivelato, durante una diretta sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, un curioso episodio che si è verificato nello spogliatoio dei rossoneri dopo la sconfitta in Supercoppa contro i cugini nerazzurri.

Ibrahimovic Pioli Milan

“Ibrahimovic e Pioli hanno appeso al muro le frasi dette dai calciatori dell’Inter al termine della gara contro il Milan.“

Nonostante non scenda in campo da parecchio tempo, Ibrahimovic rimane l’uomo spogliatoio per la squadra di Milanello: un segnale forte quello dello svedese, visto che fra 2 settimane si giocherà nuovamente il derby, questa volta di Campionato. Una sfida che dirà tanto anche per quanto riguarda la classifica.

Alice Bonora