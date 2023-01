Lazio, Immobile salta il Milan? È successo contro il Sassuolo!

Il Milan di Stefano Pioli, dopo gli amari pareggi contro Roma e Lecce, e la sconfitta in coppa contro il Torino, dovrà affrontare due match cruciali per il prosieguo della stagione: il derby di Supercoppa contro l’Inter e il big match contro la Lazio, la prossima giornata di campionato, martedì 24 Gennaio, allo Stadio Olimpico di Roma.

Pioli Milan Lecce

Immobile infortunato, può saltare il Milan

In vista del match contro i rossoneri, i biancocelesti dovranno far fronte ad un imprevisto: durante il match valido per la 18esima giornata tra Sassuolo e Lazio, al quindicesimo minuto del match Ciro Immobile ha dovuto lasciare il campo, in seguito ad un risentimento al flessore della coscia destra, costringendo Sarri alla sostituzione con Pedro.

Immobile Lazio Milan

Al momento non sono ancora ben chiari i tempi di recupero, ma nel caso in cui il bomber della Nazionale non dovesse prender parte al match dell’Olimpico, può rappresentare un grande deficit per gli uomini di mister Sarri.

Giuseppe Esposito