Infortunati Milan, tre rossoneri possono recuperare per il Torino!

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli che sarà di scena domani sera nel posticipo della domenica sera contro la Roma dell’ex Inter José Mourinho in quello che sarà il big match della diciassettesima giornata di Serie A.

Nel corso dell’ultima giornata di campionato Zaniolo e Dybala sono usciti malconci dal terreno di gioco e per questo si pensava che José Mourinho avrebbe potuto difficilmente contare su di loro ma i due riusciranno invece a presenziare.

La gran parte degli assenti sarà perciò in casa rossonera con Pioli che, come annunciato in conferenza stampa, si presenterà con gli stessi uomini di Salerno, ma tre degli assenti potrebbero essere recuperati per il Torino e i tre sono: Origi, Messias e Rebic.

Milan Infortuni Torino

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, i tre attaccanti potrebbero rientrare presto in gruppo e di conseguenza tornare disponibili già per il match di Coppa Italia contro il Torino di Ivan Juric.

Tra i tre sopracitati Messias e Origi sono quelli più vicini alla via del recupero totale, mentre Ante Rebic è ancora un po’più indietro rispetto al belga e al brasiliano.

Andrea Mariotti