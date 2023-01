Novità dall’infermeria Milan, possono rientrare contro il Torino in Coppa Italia: la notizia

INFORTUNI MILAN – 6 minuti di follia. Certo, non gravi quanto quelli di Istanbul, ma se ci si gioca uno Scudetto la debacle con la Roma assume un certo peso specifico. Un match praticamente mai messo in discussione, con due punti gettati al vento nel finale e che condannano il Milan a 7 lunghezze dalla vetta, pochi giorni dopo aver accorciato le distanze sul Napoli.

AC Milan (Getty Images)

Neanche il pubblico delle migliori occasioni è riuscito a tenere a galla lo spirito rossonero nel finale, con il ruggito di San Siro che ha però già la testa in direzione del Torino. La sfida in Coppa Italia contro i granata potrebbe dare quel pizzico di morale perduto alla sortita milanista nonché minuti a chi ne ha bisogno. Inoltre, secondo la Gazzetta dello Sport, tre calciatori potrebbero essere vicini al rientro.

Origi e Messias puntano il Torino, c’è la news anche su Kjaer

Le righe apparse stamane sul quotidiano rosa parlano da se: Stefano Pioli potrebbe riabbracciare due rientri direttamente dall’infermeria. Trattasi di Divock Origi e Junior Messias, la quale presenza in Coppa Italia contro il Torino potrebbe far rifiatare i titolari in vista del campionato oltre a concedere minuti nelle gambe ai diretti interessati.

Divock Origi (Getty Images)

Inoltre, spiraglio di speranza anche per Kjaer, assente anche a Salerno e leggermente più indietro sul piano del recupero fisico rispetto ai compagni già citati. Il ritorno del danese, fra le fila dei convocati contro i granata, non appare impossibile, ma il suo impiego in campo potrebbe slittare alla prossima sfida di Serie A con il Lecce.

Mario Reccia