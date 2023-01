Infortunio in allenamento per il centrocampista della Roma: è in dubbio per il Milan

Non c’è tempo per festeggiare la vittoria di Salerno e l’avvicinamento al Napoli, bisogna subito tornare in campo, il Milan deve preparare il prossimo match di campionato.

Domenica sera arriverà la Roma di José Mourinho a San Siro (ma il portoghese non ci sarà perché squalificato) e i rossoneri hanno l’obbligo di vincere per mantenere invariata la distanza al primo posto in classifica occupato dal Napoli.

Milan (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Infortunio Camara, salta Milan Roma?

Mentre il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrà fare a meno di molti giocatori infortunati, Mourinho ha recuperato quasi tutti e aspetta solo il rientro dell’ex Liverpool e PSG Georginio Wijnaldum.

Nell’allenamento di oggi a Trigoria, però, secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista Mady Camara è uscito dolorante dal campo per un problema alla caviglia.

Mady Camara (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Un contrasto duro che non preoccupa molto, ma che probabilmente gli farà saltare la gara di domenica contro il Milan. Per ora non è ancora certa la sua assenza, ma il guineano è da considerarsi in forte dubbio per il match di San Siro.