Incubo Milan, infortuni per Rebic e Ballo Touré: le condizioni

Piove sul bagnato in casa Milan per quanto riguarda gli infortuni. I rossoneri ne hanno già avuti diversi negli ultimi mesi e gli indisponibili sono stati tanti. A questi, si aggiungono due nomi: Rebic e Ballo Toure che hanno accusato un problema contro il PSV. La partita contro gli olandesi, tra l’altro, è stata giocata molto male dal Milan che infatti non ha riposato neanche il 31 dicembre, come d’accordo tra Pioli e la squadra.

Milan, infortunio per Rebic e Ballo Toure

L’attaccante croato ha subito una lesione ad un muscolo dell’adduttore e ne avrà per diverso tempo. Verrà infatti rivalutato, attraverso una risonanza magnetica, tra 7 giorni. Ballo Toure, invece, ha riportato una lussazione acromion-claveare destra che richiede stabilizzazione chirurgica. Per questo motivo, verrà operato domani.

Il difensore francese verso la fine della sfida col PSV è caduto male sulla spalla destra dopo un contrasto. Questo è un bel problema per Pioli dato che non ha neanche Florenzi, non al meglio ancora, e bisognerà capire le condizioni di Theo Hernandez, tornato solo da qualche giorno.