Inzaghi avvisa Pioli: il “piano Lukaku” per averlo al top della forma in Supercoppa

Oggi il Milan scenderà in campo contro il Lecce, match in cui non saranno permessi cali d’attenzione. Nonostante la Supercoppa datata mercoledì prossimo, Pioli schiererà la miglior formazione possibile, tornando con la linea a quattro in difesa.

Diverso invece il discorso per Simone Inzaghi e il rebus Romelu Lukaku. L’attaccante belga aveva saltato la gara di Coppa Italia per un infiammazione ad un tendine del ginocchio, ma il rientro appare vicino.

Come riportato da Tuttosport, lo staff tecnico nerazzurro ha preparato un piano di recupero ad hoc per riaverlo a disposizione nella gara di Supercoppa contro il Milan.

Lukaku Rientro Supercoppa

Supercoppa nel mirino: Lukaku sarà a disposizione?

Inzaghi non lo convocherà per la sfida di stasera contro il Verona, con la speranza di averlo in panchina mercoledì prossimo.

Si tratta di un giocatore importante per il tecnico, che aveva rilasciato queste dichiarazioni dopo Inter-Parma:

“Romelu è importantissimo per noi, lo avevamo voluto con tutte le forze. Purtroppo ha avuto un infortunio serio e ha avuto problemi nel gestirlo. Dopo il Mondiale si era allenato molto bene, col Napoli era tornato alla grande mentre sabato era già limitato. Valutiamo giorno per giorno come riportarlo al massimo della forma perché per noi è un valore aggiunto enorme, se fosse stato bene ci avrebbe portato quei punti in più che in campionato ci mancano“.